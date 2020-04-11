جرمانوس: لا تمدوا ايديكم الى أموال المودعين وفتشوا عن الحلول الحقيقية

توجّه مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي ​بيتر جرمانوس​، إلى المعنيّين قائلًا: "لا تمدّوا أيديكم إلى أموال المودعين، لأنّ هذا سيشكّل حكم إعدام بثقة ال​لبنان​يّين والعرب بالنظام المصرفي ولبنان كدولة. فتّشوا عن الحلول الحقيقيّة مثل وقف الهدر، استرداد ​الأموال المنهوبة​، التدقيق المالي، خصخصة شركتي "إنترا" و​الكهرباء​ وإعادة هيكلة ​القطاع العام​ برمّته".

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