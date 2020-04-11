بول كنعان: نضع انفسنا كتجمّع وافراد بتصرّف بشري للمساعدة في تخطي ازمة كورونا

اشار "تجمّع موارنة من اجل ​لبنان​" برئاسة المحامي ​بول يوسف كنعان​ الى انه يضع نفسه كمجموعة بتصرّف بشري، قضاء ومدينة، للمساعدة في تخطي ازمة ​فيروس كورونا​، والوقوف الى جانب بلدياتها وفعالياتها والسلطات الرسمية، وتقديم ما يلزم لتجاوز المرحلة الصعبة الراهنة.

وشدد التجمّع على ان "هذه المنطقة الراسخة في قلب ​الشمال​، قادرة على تخطي المحن بتعاضد اهلها، وتعاون المخلصين، وصلوات القديسين الذين اتخذوا من واديها المقدس منذ القدم وحتى اليوم، الملجأ الآمن والموقع الصالح للصلاة والتشبث بالأرض والهوية".

وختم التجمّع بالقول " إن لبنان سيتمكن من عبور هذه الجلجلة والقيامة من جديد، بتعاون أبنائه وتفكيرهم معا في ما هو لصالح المجتمع وديمومة البلاد".