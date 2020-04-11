اشار "تجمّع موارنة من اجل لبنان" برئاسة المحامي بول يوسف كنعان الى انه يضع نفسه كمجموعة بتصرّف بشري، قضاء ومدينة، للمساعدة في تخطي ازمة فيروس كورونا، والوقوف الى جانب بلدياتها وفعالياتها والسلطات الرسمية، وتقديم ما يلزم لتجاوز المرحلة الصعبة الراهنة.
وشدد التجمّع على ان "هذه المنطقة الراسخة في قلب الشمال، قادرة على تخطي المحن بتعاضد اهلها، وتعاون المخلصين، وصلوات القديسين الذين اتخذوا من واديها المقدس منذ القدم وحتى اليوم، الملجأ الآمن والموقع الصالح للصلاة والتشبث بالأرض والهوية".
وختم التجمّع بالقول " إن لبنان سيتمكن من عبور هذه الجلجلة والقيامة من جديد، بتعاون أبنائه وتفكيرهم معا في ما هو لصالح المجتمع وديمومة البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر بول كنعان: نضع انفسنا كتجمّع وافراد بتصرّف بشري للمساعدة في تخطي ازمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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