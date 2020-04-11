62 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع العدد الكلي للحالات إلى 546

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (​كوفيد 19​)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 546 حالة، وعدد الوفيات 3"، مؤكّدةً أنّ "109 حالات قد تماثلت للشفاء".

وأهابت في بيان، بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحّي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات". كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، والتقيّد التّام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".