الجيش الروسي سيحصل قريبا على مروحيات "مي-28إن" مزودة بأسلحة وبصريات جديدة

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أنّ "​الجيش الروسي​ سيحصل قريبًا على "سوبر أخوتنيك"- مروحيات "مي-28إن" محدّثة"، موضحةً أنّ "المروحيّة الجديدة ستختلف بأسلحتها الجديدة وبصريّاتها المحسّنة". ولفتت إلى أنّه "سيتم تحديث "الصياد الليلي" التقليدي "مي-28إن" بشكل عميق وسيتمّ إعادة تجهيزها. وسيُطلق على المروحية المحدّثة اسم "السوبر الصياد" بفضل فعاليّتها المتزايدة والبصريّات المحسّنة"، مبيّنةً أنّ "المروحيّة ستكون قادرة على اكتشاف الأهداف بشكل أفضل ليلًا ونهارًا، ومن ثمّ توجيه ​صواريخ​ بعيدة المدى باتجاهها. بشكل عام، ستصبح قدرات الضربة أعلى بسبب استخدام ​قذائف​ "غيرميس-أ" الجديدة الّتي يمكن أن تضرب العدو على مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا". وأشارت إلى أنّ "بفضل الرأس الحربي الجديد ذاتي التوجيه، سيصل الصاروخ حتّى إلى الأهداف المتحرّكة من تلقاء نفسه".

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