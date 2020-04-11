فصيلة طريق الشام ضبطت كمية كبيرة من الكمامات المخالفة لمعايير السلامة العامة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 8 نيسان 2020، ضبطت دورية من فصيلة ​طريق الشام​ في وحدة ​شرطة بيروت​ كميّة كبيرة من الكمّامات، عددها 9100 كمّامة، وذلك أثناء قيام أحد عمّال ​المطاعم​ وأفراد عائلته (من الجنسية السورية)، بتوضيبها في داخل المطعم في ​السوديكو​، من دون علم المالك بالأمر؛ ومن دون اتخاذ الإجراءات الوقائيّة اللّازمة أو احترام أدنى معايير ​السلامة العامة​ للحفاظ على نظافة هذه الكمّامات".

ولفتت في بلاغ، إلى أنّه "تبيّن أنّ العائلة السوريّة تقوم بتوضيب الكمّامات في علب مخصّصة للبيع، لصالح أحد الأشخاص اللبنانيّين، الّذي يستحصل عليها من معمَلين محلّيَين لتصنيع الكمّامات"، موضحةً أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".