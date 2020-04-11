سرقة 100 مليون ليرة من تعاونية تجارية في العباسية

إقدم مجهولون حوالى منتصف ليل أمس بواسطة تكسير الجدار، على سرقة أكثر من 100 مليون ليرة من داخل "تعاونية التوفير" عند طريق عام بلدة العباسية في منطقة الشبريحا ​قضاء صور​. وعلى الفور حضرت ​الأجهزة الأمنية​ وباشرت تحقيقاتها في الحادث.

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