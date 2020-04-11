طالبان تطلب من أمريكا وقف الهجمات على مناطق غير قتالية في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

طلبت حركة طالبان من الجيش الأمريكي في أفغانستان عدم مهاجمة المناطق غير القتالية، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب السياسي للحركة اليوم السبت.

وقال سهيل شاهين إن المكتب السياسي للحركة ومقره الدوحة أجرى نقاشا مفصلا الليلة الماضية مع أوستن سكوت ميلر، قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي(ناتو) في أفغانستان بشأن منع العمليات الليلية في تلك المناطق.

ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو، يظهر منزلا تزعم قيام القوات الأمريكية بقصفه في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد أمس الجمعة. ولم يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.

وذكر متحدث باسم الجيش الأمريكي، سوني ليجيت أن ميلر عقد اجتماعا مع "زعماء طالبان مختارين"، ناقشوا خلاله "تقليص العنف". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، وقع انفجار مساء أمس الجمعة في منطقة سبين بولداك بإقليم قندهار جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين. وألقى متحدث باسم حاكم إقليم قندهار، بهير أحمدي باللوم في الهجوم على طالبان.

كما هاجمت طالبان أيضا منطقة خواجا أوماري بإقليم غزني جنوب شرق البلاد أمس الجمعة، حسب أعضاء من مجلس الإقليم.

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت أمس الأول الخميس الإفراج عن 100 من سجناء طالبان، ليصل العدد الإجمالي للمسلحين الذين تم الإفراج عنهم هذا الأسبوع إلى نحو 200.

وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أنها ستفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء محادثات سلام مع الحركة بمشاركة جميع أطياف المجتمع الأفغاني، لكن طالبان تصر على الإفراج عن خمسة آلاف سجين قبل البدء في أي محادثات

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وأعرب بعض السكان عن احتجاجهم ضد ما فعله الرئيس بقرع الأواني بصوت مرتفع من شرفات منازلهم.

واعتاد البرازيليون الإعراب عن احتجاجهم ضد ما يرونه تقاعسا وتهاونا خطيرا من الرئيس في مواجهة وباء كورونا على مدار أكثر من أسبوعين.

وخفف الرئيس من لهجة خطابه في الفترة الأخيرة، ولكنه تصدر عناوين الصحف عندما قلل من أهمية فيروس كورونا باعتباره إنفلونزا طفيفة، ودعا إلى "العودة إلى طبيعته".

وصارت البرازيل في وقت متأخر أمس الجمعة أول دولة في أمريكا اللاتينية تتجاوز حاجز الألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لأحدث الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة البرازيلية، وصل عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 1056، وبلغ عدد حالات الإصابة أكثر من 20 ألف إصابة.

وفي السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، سجلت البرازيل أول حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

وقام موقع "تويتر" بحذف مقطعي فيديو كان بولسونارو نشرهما نهاية شهر مارس الماضي، وظهر فيهما وهو يجذب الجماهير إليه، في مخالفة للتوصيات التي أصدرتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.

وقال "تويتر" إنه يحظر المحتوى الذي يخالف المعلومات التي تنشرها الهيئات الرسمية، والتي تضع الناس أمام مزيد من خطر الإصابة بعدوى كورونا.