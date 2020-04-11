البرازيل: بولسونارو ينتهك قيود كورونا وسط وفيات تجاوزت الألف

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):

أثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ضجة مجددا بتجاهله توصيات حكومته بشأن الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه الوفيات في البرازيل جراء الفيروس حاجز الألف ، كما سجلت البلاد أكثر من 20 ألف إصابة.

ونشر إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس، مقطع فيديو على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ظهر فيه والده داخل أحد مخابز العاصمة برازيليا مساء أمس الأول الخميس.

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كما ظهر الرئيس البرازيلي، الذي ينتمي لتيار اليمين، وهو يأكل ويشرب، وقد وقف وسط عدة أشخاص لالتقاط صور. ولم يكن بولسونارو يرتدي قناع الوجه (الكمامة) على عكس بعض من ظهروا معه في الفيديو.

وبمقتضى القيود المحلية التي فرضتها الحكومة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، يسمح للمخابز فقط ببيع منتجاتها من خلال طلبات خارجية، بحسب ما أورده موقع "جي 1" الإخباري.

وقال الموقع إن بولسونارو شوهد أمس الجمعة وسط جماهير في برازيليا.