وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان جهود مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ): بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم. وذكرت وكالة الانباء السعودية ( واس) اليوم السبت أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي من نظيره البحريني . Advertisements ووفق الوكالة، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد وزير الخارجية السعودي حرص بلاده على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين. من جانبه، أعرب الوزير الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

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