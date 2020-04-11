محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم؛ اليوم السبت؛ في حريق مزرعة دواجن بمركز جزيرة شندويل؛ شمالي محافظة سوهاج. تلقى مدير أمن سوهاج؛ اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة جزيرة شندويل، بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية بني زار دائرة المركز. بالفحص، تبين اشتعال النيران بمزرعة دواجن ملك "علاء. ع" ٤١ عامًا "سائق" ما أدى لنفوق الدواجن، واحتراق بعض المعدات الخاصة بالمزرعة، وإصابة "كمال. ا" ٣٥ عامًا، عامل بالمزرعة، بحروق بالكفين والقدمين أثناء مشاركته في إخماد النيران، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج العام وتحرير محضر بالواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيران تلتهم مزرعة للدواجن في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.