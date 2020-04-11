التنفيذ بدأ منذ الثامنة صباحاً.. تفاصيل قرار الحكومة بخفض سعر البنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السيد:

بدأت محطات الوقود، منذ الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، تنفيذ قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا مع تثبيت أسعار باقي المنتجات البترولية.

وقالت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في بيان صدر مساء أمس الجمعة وحصل الخليج 365 على نسخة منه إن الأسعار الجديدة ستكون كالتالي:

-البنزين ٩٥: 8.50 جنيهات للتر

- البنزين ٩٢ : 7.50 جنيهات للتر

- البنزين ٨٠ : 6.25 جنيهات للتر

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.

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