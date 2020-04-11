التنفيذ بدأ منذ الثامنة صباحاً.. تفاصيل قرار الحكومة بخفض سعر البنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السيد:
بدأت محطات الوقود، منذ الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، تنفيذ قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا مع تثبيت أسعار باقي المنتجات البترولية.
وقالت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في بيان صدر مساء أمس الجمعة وحصل الخليج 365 على نسخة منه إن الأسعار الجديدة ستكون كالتالي:
-البنزين ٩٥: 8.50 جنيهات للتر
- البنزين ٩٢ : 7.50 جنيهات للتر
- البنزين ٨٠ : 6.25 جنيهات للتر
-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.
وذكر البيان، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من انخفاض تكلفة الإنتاج بعد نزول أسعار البترول لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء تبعات أزمة كورونا، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط.
وأشارت اللجنة إلى أنها اجتمعت واستعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020 مقارنة بالفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2019.
وذكرت اللجنة أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
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