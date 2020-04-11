ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 546 حالة في سلطنة عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 546 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم ، إن 109 إصابات بالفيروس تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة .

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .