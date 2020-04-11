ارتفاع عدد المتعافين من كورونا فى البحرين لـ551 شخصا

أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن تعافى 12 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 551 حالة حتى الآن.
تويتر، عن 73 حالة إصابة جديدة، 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحى الاحترازى، مشيرة إلى أن الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم فى عدد من مناطق البحرين وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
كما أعلنت الصحة البحرينية عبر حسابها على
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