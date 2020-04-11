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62 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس  المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لروسيا اليوم.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 62

إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 546 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فيروس كورونا أدى

منذ ظهوره في السلطنة إلى وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 109 مصابين للشفاء.

وطلبت الوزارة من جميع المواطنين التقيد بإجراءات العزل الصحي، وتنظيف اليدين بالماء والصابون، والتقيد التام بالتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

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