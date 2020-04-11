فرنسا.. مختصون يرجحون تجاوز ذروة تفشي كورونا في البؤرة الأدمى في البلاد

رجح مسؤولون في قطاع الصحة في فرنسا، أن يكون تفشي فيروس كورونا في مدينة ميلوز، أدمى بؤرة للفيروس في البلاد قد تجاوز ذروته، وفقًا لروسيا اليوم.

وقال رئيس فريق الحالات العاجلة في خدمة الإسعاف بمدينة مولوز بشرق

فرنسا، مارك نويزيت، إن هناك تغييرات وإن "الأمور بدأت تتحسن".

وأوضح أن هذه التغيرات "ستسمح للموظفين بأخذ قسط من الراحة والتقاط الأنفاس".

وفي نفس السياق قال مسؤولو الصحة العامة في منطقة

"غراند ايست" الواقعة قرب حدود فرنسا مع ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ، إن من السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة، رغم اعتقادهم أن ذروة الوباء مرت.

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الوفيات 13 ألفا، فيما تم تسجيل نحو 126 ألف إصابة حتى الآن.