طهران تحذر من تفشي البطالة بسبب كورونا

حذرت الحكومة الإيرانية اليوم السبت، من ارتفاع مستوى البطالة في البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتعليق العمل في عشرات المهن، وفقًا لروسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، إن 4 ملايين إيراني سيصبحون عاطلين عن العمل في حالتعطيل النشاط الاقتصادي لفترة طويلة، مضيفا أن 3.3 مليون من الموظفين الحكوميين يتأثرون مباشرة بتقليص العمل الاقتصادي في البلاد، وإن نحو 4 ملايين موظف غير حكومي معرضون للفصل من العمل أو خفض أجورهم الشهرية.
وأضاف ربيعي أن أكثر من مليون ونصف مليون معمل أو مصنع أو ورشة توقفت عن العمل للحد من انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك في وقت استأنفت فيه إيران اليوم السبت، العمل الاقتصادي في كافة الأقاليم باستثناء طهران في ظل العقوبات والضغوط التي تفرضها واشنطن.
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