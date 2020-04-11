إصابات كورونا في إسرائيل تتجاوز 10500.. وارتفاع ملموس في عدد الحالات الخطيرة

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 10505، مع رصد ارتفاع ملموس في عدد الحالات الخطيرة، وفقًا لروسيا اليوم.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 97 إصابة جديدة

بكورونا منذ مساء أمس، فيما ارتفع عدد المرضى في حالة خطرة بـ24 ووصل إلى 191 شخصا، 132 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولم تعلن الوزارة منذ مساء أمس عن وفيات جديدة بسبب الفيروس، ولا تزال الحصيلة الرسمية عند مستوى 95 حالة، لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن سبب عدم ارتفاع عدد الوفيات قد يكون ناجما عن مشاكل تقنية متعلقة بصعوبة التواصل مع أفراد عوائل الضحايا في يوم السبت.