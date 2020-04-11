شفاء 10 حالات جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ د. باسل الصباح عن شفاء 10 حالات جديدة من المصابين بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في الكويت إلى 133 حالة.

وكان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد دعا أمس الجمعة، المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى التبرع بالدم بغية الاستفادة من البلازما المناعية التي ثبت إيجابيتها في علاج المصابين بالمرض.

وقال في تغريدة عبر حسابه في

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موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه ثبت طبيا إيجابية استخدام بلازما دم المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في علاج المصابين بالمرض وطالب جميع المتشافين المبادرة بالتبرع بالدم.

وأشارت مصادر صحفية كويتية، إلى أن نقل بلازما الشخص المتعافي من الفيروس إلى مرضى يعانون من المرض، يسهم في تزويدهم بالمناعة، بحسب مديرة إدارة

خدمات نقل الدم في بنك الدم الدكتورة ريم الرضوان.

وقالت الرضوان إن جسم الشخص المصاب عندما يواجه الفيروس يبدأ في تكوين أجسام مضادة للتغلب عليه موضحة أن المتبرع الواحد يسهم في علاج ثلاثة مرضى.

وأفادت أن الأجسام المضادة في بلازما دم المريض المتعافي تبقى على مستوى عال ثلاثة أسابيع ثم تميل إلى الانخفاض لذا يتم تحديد جدول زمني لكل متبرع على حدة" علما بأن "عملية التبرع من الشخص المتعافي بعد انتهاء العلاج وفترة الحظر المنزلي وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.