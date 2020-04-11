أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10480حالة.
وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن من بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة، وجاءت18 حالة من انتقال العدوى داخليًا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 211، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.