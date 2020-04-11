الهند تسجل 40 وفاة و 1035 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 40 حالة وفاة و 1035 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم إن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7447 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 239 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 643.

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