شفاء 10 حالات بالكويت من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 133 حالةً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية"كونا" عن الشيخ باسل الصباح ان حالات الشفاء تعود إلى ستة كويتيين وأربعة مقيمين ،موضحاً أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس .

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