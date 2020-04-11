مسؤولون طبيون: تجاوز ذروة كورونا في بؤرة فرنسا

قال مارك نويزيت رئيس فريق الحالات العاجلة في خدمة الإسعاف بمدينة مولوز بشرق فرنسا، إن هناك تغيراً قد حدث.

وقال عن المنطقة الواقعة حول مولوز بؤرة تفشي كورونا في فرنسا إن "الأمور بدأت تتحسن". وقل استدعاء فريقه لحالات مرتبطة بكورونا وقال إن "هذا يسمح للموظفين بأخذ قسط من الراحة والتقاط الأنفاس".

وقال مسؤولو الصحة العامة في منطقة جراند ايست الواقعة قرب حدود فرنسا مع ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورج إن من السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة ولكنهم يعتقدون إن ذروة الوباء مرت.

وبدأ عدد الأشخاص الذين يعالجون من فيروس كورونا في وحدات الرعاية المركزة في منطقة جراند إيست يتراجع وبحلول يوم الخميس بلغ هذا العدد 937 شخصا وهو ما يقل 13 عن يوم الأربعاء. وكان هذا سادس يوم على التوالي تتراجع فيه هذه الأعداد.

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واستمر إجمالي عدد حالات الوفاة يتزايد الأسبوع الماضي ولكن معدل الزيادة تباطأ. وفي أسوأ أيام التفشي في الثالث من أبريل توفي 141 شخصا. وفي التاسع من أبريل توفي 82 شخصا.

وقال لوران تريتش كبير الأطباء في خدمة الإطفاء والإنقاذ في لور راين التي تمثل جزءاً من جراند إيست " بإمكاننا القول إننا تجاوزنا الذروة".