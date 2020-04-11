ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا

أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 4113 حالة اليوم السبت إلى 117658 حالة. وكان هذا أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم الجمعة وبلغت 5323 حالة فيما يمثل أول تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وارتفعت عدد حالات الوفاة 171 إلى 2544 حالة.

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