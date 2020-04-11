كوريا الجنوبية تسجل 30 إصابة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10480 حالة.

وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخلياً، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 211، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.