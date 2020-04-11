العراق: عملية أمنية لتعقب خلايا داعش بالأنبار وديالى والسليمانية

بغداد (الاتحاد)

نفذ الجيش العراقي بالتعاون مع الحشد الشعبي، امس، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، والسيطرة على تحركاتهم في صحراء غرب الأنبار، وذكر إعلان الحشد أن قوة من حشد الأنبار بالاشتراك من اللواء الثامن والثلاثين للجيش، نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة «سليجية» لتعقب خلايا «داعش» في صحراء غرب الأنبار. وأضاف، أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات «داعش» التي قد تطال القوات الأمنية المرابطة غرب الطريق الدولي.

وكانت قوات الحشد الشعبي العراقي، قد قصفت في وقت سابق، أهدافاً لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمنى إن قوة من اللواء 20 في الحشد الشعبي قصفت بقذائف الهاون أهدافاً لتنظيم داعش في محيط منطقة بانميل بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر التنظيم في المنطقة.

وكانت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي تصدت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية لهجوم شنه تنظيم داعش على إحدى قطعات الحشد في حوض نفط خانه شمال شرق بعقوب.

من جانب آخر عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، على نفق لتنظيم داعش الإرهابي وبداخله أحزمة وعبوات ناسفة ومواد متفجرة في سامراء وكركوك.

إلى ذلك، نفذت قوات الأمن الكردية، عمليات مباغتة لتعقب الخلايا الخطرة التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، على الحدود بين محافظتي ديالي والسليمانية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء امس أن قوات الأمن الكردية شنت عمليات مباغتة لملاحقة خلايا «داعش» في محيط منطقة كلاجو، بين ديالى والسليمانية، التي تعرضت إلى هجمات متكررة، والذي يعد تهديدًا أمنيًا خطيرًا.