الجيش الليبي يتقدم إلى مشارف مصراتة

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

احتدمت حدة المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، أمس، في منطقة أبو قرين شرق مدينة مصراتة.

وأعلن الجيش الليبي تمكن الدفاعات الجوية التابعة له من إسقاط طائرة تركية مسيرة في محاور الهيشة بعد محاولتها استهداف تمركزات القوات المسلحة الليبية في تلك المنطقة.

وقال محمد الصادق، القائد الميداني بغرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن الوحدات العسكرية تتقدم إلى مشارف مدينة مصراتة، موضحاً أن المدينة تضم عدداً كبيراً من الميليشيات المسلحة.

وأكد الصادق، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على عدة مناطق استراتيجية شرق مصراتة وبات على بعد كيلومترات من المدينة، لافتاً إلى اتباع القوات المسلحة لخطة محكمة في محاربة الميليشيات المسلحة غرب البلاد.

وأشارت إلى شن طائرات سلاح الجو الليبي لغارات موسعة لأماكن تم تحديدها لهوائيات الطائرات التركية المسيرة، مؤكداً تدمير غرفة عمليات الطيران التركي المسير ومخازن للذخائر وإصابة عربات جراد كانت مخبأة بالقرب من أبوقرين.

بدورها اتهمت غرفة عمليات الكرامة الطيران التركي المسيّر بمواصلة عدوانه على ليبيا بعد استهدافه لسيارات الأدوية والمواد الغذائية، مؤكدة أن الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة «الإخوان» تواصل خرق الهدنة الإنسانية.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان تقوم بصرف أموال الليبيين على الأسلحة وجلب المرتزقة وعدم الاكتراث والاهتمام بصحتهم.

على جانب آخر، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، إن اللجنة تتابع بشكل مستمر أوضاع الليبيين العالقين في الخارج بعد تعذر عودتهم إلى ليبيا بسبب أزمة وباء كورونا، مؤكداً أن اللجنة تضع مع الجهات المختصة هذه القضية ضمن أولوياتها.

وبحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية وزيري الداخلية والصحة بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف وسعد عقوب أوضاع المواطنين العالقين في الخارج والمخزون الغذائي الاستراتيجي لحين تخطي الأزمة.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تسكين كافة هؤلاء الليبيين العالقين في الخارج لحين تقرر اللجنة الطبية الاستشارية إمكانية العودة بهم إلى ليبيا عقب زوال الخطر الراهن وتسكينهم في أماكن مخصصة للحجر الطبي والتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، مشددةً على ضرورة تفقد كافة الرعايا الليبيين في الخارج وتسهيل كافة ظروفهم الحياتية والمعيشية في البلدان التي علقوا بها بما يكفل عدم إصابة أي منهم بالمرض.

وأكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة شروع رئاسة مجلس الوزراء في استئجار عدد من الفنادق بعدد من الدول لتسكين الرعايا الليبيين بالخارج إلى أن تقرر اللجنة الطبية الاستشارية عودتهم لليبيا. كما أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أن مراكز العزل السريري الطبي التي تم تجهيزها لتكون المدافع الأساسي عن المجتمع سواء بالكادر البشري الإداري والطبي التمريضي أم بالتجهيزات الموجودة حالياً، والتي تتفاوت بين مستشفى وآخر هي على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت الحالة إنفلونزا عادية او حساسية موسمية أو مشتبه بإصابتها «كورونا».

ودعت الأمم المتحدة، دولا أوروبية إلى إنهاء معاناة طالبي اللجوء الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط، وعدم إعادتهم إلى ليبيا لضمان سلامتهم. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مغادرة ستة قوارب على الأقل السواحل الليبية منذ بداية أبريل الجاري وعلى متنها قرابة 500 مهاجر غير نظامي وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

انسحاب قوات الوفاق من الشريط الحدودي مع تونس

أعلن المجلس العسكري لمدينة نالوت التابع لقوات حكومة الوفاق، سحب جميع الكتائب المسلحة التابعة له من جميع نقاط المراقبة الواقعة على الشريط بين ليبيا وتونس، والممتدة بطول 450 كيلومتراً، نتيجة قلة الدعم.

وقال المجلس العسكري للمدينة ، في بيان، إنه اضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة لأنه لم يجد آذانا صاغية رغم المراسلات المتكررة لحكومة الوفاق لتقديم الدعم، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا وانتشار وباء كورونا.