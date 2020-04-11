المعاهد الوطنية للصحة تختبر «هيدروكسي كلوروكين» لعلاج المصابين

عواصم (وكالات)

قالت المعاهد الوطنية للصحة إنها تختبر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض «كوفيد - 19» الذي يسببه فيروس كورونا، بعد أيام من تأكيد عدد من الأطباء الأميركيين أنهم يستخدمون الدواء مع المصابين دون دليل على أنه فعال.

وزاد استخدام الدواء الذي بدأ استخدامه قبل عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزاً للوباء. وسبق أن أوصى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة «كوفيد - 19».

وستقوم الدراسة بتقييم سلامة وفعالية هيدروكسي كلوروكين، وسيتولى القيام بها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة. ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء فقدان البصر ومشاكل القلب. وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً أول أمس الخميس مع طبيب بارز من مارسيليا، يروج لاستخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وكان احتمال أن يكون العقار علاجاً لفيروس «كوفيد - 19» مثار جدل، حتى أقر المجلس الأعلى للصحة العامة في فرنسا مؤخراً استخدام العلاج ولكن فقط للمرضى الذين هم في حالات حرجة.

من جانبه، أعلنت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة «سانوفي»، أمس، أنها ملتزمة بالتبرع بـ 100 مليون جرعة من عقار «هيدروكسي كلوروكوين» لنحو 50 دولة في أنحاء العالم، في ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة: «إنها ضاعفت بالفعل من طاقتها الإنتاجية في مواقع تصنيع العقار الثمانية على مستوى العالم»، مشيرة إلى أنها تمضي قدماً في مضاعفة تصنيع العقار، بمقدار أربعة أمثال بحلول فصل الصيف.