الصحة العالمية تحذر من عودة “قاتلة” للوباء في حال رفع العزل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمنظمة، تيدروس ادانوم غيبريسوس، الجمعة، إن دولا أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات، وإن تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة، محذرا في الوقت ذاته من عودة “قاتلة” للوباء في حال رفع العزل.

وأضاف غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي، أنه لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي.

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، وقال إن هذا الأمر قد يتسبب بعودة “قاتلة” للفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس “كما الجميع، منظمة الصحة الدولية ترغب في رؤية رفع القيود. في الوقت نفسه، إنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة” للوباء. وأضاف أنّ “تراجع (الإصابات بالوباء) قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم”.

وأوضح أن هناك “تباطؤا” في انتشار الوباء في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لكن هناك “تسارعا مقلقا” في الانتشار في دول أخرى، ويشمل ذلك العدوى المجتمعية في 16 دولة إفريقية.

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وتجاوزت وفيات كورونا في بلجيكا 3 آلاف حالة، فيما سجلت في إسبانيا أدنى مستوى لها منذ 24 مارس الماضي. وتشهد ألمانيا ارتفاعاً في الإصابات لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاض استمر عدة أيام.

وفي بريطانيا، قال مسؤولون في قطاع الصحة، إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا زادت 866 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 8114 شخصا. وأضافوا أن المتوفين أعمارهم بين 27 عاما و100 عام. وذكروا أن 56 منهم لم يكونوا يعانون من أي متاعب صحية من قبل.

وأعلنت بلجيكا عن تسجيل 426 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3019. كما أعلنت عن 1689 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26667.