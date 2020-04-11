حريق في مرآب منزل بطنجة يخلف خسائر مادية كبيرة

أتى حريق مفاجئ مساء الجمعة، على سيارة مركونة داخل أحد المرائب، بمنطقة البرانص بمدينة طنجة، ما أثار حالة الخوف وهلع وسط الساكنة.

وأفاد شهود عيان لـ”اليوم 24″، بأن عناصر الوقاية المدنية، انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان، حيث تمكنت من إخماد الحريق الذي شب في السيارة، لتفادي انتقال ألسنة النيران إلى بقية المنزل.

هذا، ولم يعرف لحدود الساعة سبب نشوب الحريق، بينما تم فيه فتح تحقيق من طرف الدائرة الأمنية الخامسة بمدينة طنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.