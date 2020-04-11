تقنيّة جديدة في "جالاكسي إس21" المُرتقب لكاميرا الشاشة الأمامية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في تغريدة نُشرت على موقع "تويتر" من حسابٍ مختص بالكشف عن تطوير تقنيات فنية، لمنظومات عالميّة أو شركات رائدة، كشف فيها عن تفاصيل متعلقة بالهاتف الذكي الجديد، لشركة "ساسمونغ" المتوقع أن يُطلق مطلع العام المُقبل.

وبالرغم من مرور بضعة أسابيع قليلة فقط على إطلاق جهاز "جالاكسي إس20" (Galaxy S20)، إلّا أن تلك التغريدة أخذت تكتب معلومات عن التفاصيل الدقيقة للكاميرا الأمامية من جهاز "جالاكسي إس21" (Galaxy S21).

وقال الحساب "Ice universe"، في تغريدته، إن "سامسونغ تدرس في البداية استخدام تقنية الكاميرا الموضوعة تحت الشاشة، ثم تعمل على تقييم جدوى التقنية".

ولا يزال تطوير تقنية كهذه صعبًا، نظرًا لوجود الكثير من الصعوبات، ومنها؛ عدم كفاية الإضاءة التي تصل إلى المستشعر الذي تحت الشاشة، وجودة الصورة الناتجة. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في مطابقة كثافة البكسل للمنطقة، حيث يُوضع المستشعر، مقارنةً مع بقية الشاشة.

ويُذكر أن شركة "سامسونغ" لم يسبق لها أنها كشفت عن نموذج هاتف يحتوي على كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة، ومن الجدير بالإشارة أن شركات صينية أخرى سبقتها إلى ذلك، مثل؛ أوبو، وشاومي.