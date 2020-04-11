برشلونة يستعد لإغراء لاوتارو براتب خيالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة يضع نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، في مقدمة أولوياته لتدعيم هجومه في الموسم القادم.

وارتبط اسم لاوتارو بالانتقال إلى برشلونة لتكوين شراكة هجومية مع مواطنه ليونيل ميسي، وخلافة سواريز في هجوم الفريق الكاتالوني.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، يستعد برشلونة لإغراء لاوتارو براتب خيالي يصل إلى 10 مليون يورو في الموسم الواحد، بفارق 8 ملايين عما يتقاضاه في إنتر.

من جانبه، لا يبدو إنتر مستعدًا للتفاوض حول قيمة لاوتارو، وبالتالي لن يجد برشلونة أي فرصة سوى تسديد قيمة الشرط الجزائي، التي تصل إلى 111 مليون يورو.

وفي غضون ذلك، أظهر ريال مدريد وتشيلسي أيضًا اهتمامًا بلاوتارو، لكن من الواضح أن برشلونة يحتل يتصدر أولويات اللاعب.