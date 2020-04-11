لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا تقدم مساعدات إسعافية

السبت 11 أبريل 2020

قدمت لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا مساء اليوم مستلزمات طبية وأدوات حماية في حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اشتباه حالة مصابة بفيروس كورونا بمديرية الشحر شرقي مدينة المكلا مستلزمات طبية كحالة إسعافية لمدينة الشحر كإجراء أولي لظهور الحاله فيها وتليها بقية المناطق الشرقية، وبالإضافة إلى هيئة مستشفى ابن سيناء و المستشفى الجامعي و مستشفى المكلا للأمومة والطفولة.



فقد قدمت 400 بدلة كيمكل واقية للطواقم الطبية و 200 نظارة و 15بكن قفازات و50 بكت كمامات بالإضافة إلى توزيع 100 فرش وعدد 9 أجهزة ضغط 3 براميل معقم اسبرت للمستشفيات في المناطق المحظورة و المستشفيات في مدينة المكلا من التبرعات التي جمعت من رجال الأعمال والشركات والجهات الداعمة لحملة مكافحة وباء فيروس كورونا في حضرموت.

وصرح مستشار محافظ محافظة حضرموت ورئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا الشيخ صالح الشرفي اثناء تقديم المساعدات الإسعافية أن لجنة جمع التبرعات عملت على توفير الاحتياجات والمستلزمات الإسعافية لهذا الموقف العصيب بعد ظهور الحالة المصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر التي تعتبر أول حاله في اليمن .

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موكدا أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها في توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الإسعافية خدمة لأبناء حضرموت من أجل الحد من انتشار فيروس والعمل على مكافحته مع الفرق الطبية وحصره في أماكن الظهور .

من جانبه طمأن المواطنين في حضرموت بالامور الاحترازية التي سعت اللجنة في توفيرها، ويأكد أن اللجنة لا تدخر أي دعومات وستعمل على توزيع وتقديم كل ما تم استلامه عبر اللجنة للمستشفيات ومراكز الحجر .

ووجه نداء لكل التجار وملاك الأموال والوكالات والشركات والمصانع بتقديم الدعومات اللازمة والمساهمة بكل الاحتياجات لمكافحة وباء فيروس كورونا الذي ظهرت أعراضه على أحد المواطنين من أبناء حضرموت .

حضر تقديم المساعدات الإسعافية نائب رئيس اللجنة د. عبود العبل ومستشار محافظ محافظة حضرموت الشيخ / عبدالله بامشموس وأعضاء اللجنة الشيخ/ فارس خالد بن هلابي والأساتذة خالد غانم و فادي بأفضل و الاخ عبدالله بن دمنان