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هادي يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت للوقوف على أوضاع المحافظة 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

أجري الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،للوقوف على اوضاع المحافظة بمختلف جوانبها.

 

واطّلع الرئيس خلال الاتصال،على الاوضاع الصحية بالمحافظة والتجهيزات والترتيبات اللازمة والاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها لمواجهة الاوبئة ومنها (كوفيد-19).

 

وحث رئيس الجمهورية، على اهمية اتخاذ التدابير الناجعة لحصر الافراد المخالطين للحالة المسجلة،اليوم، بالمحافظة وذلك للحيلوله دون الانتشار والرصد والسيطرة الكفيلة بتجاوز هذا الحدث..مؤكداً على اهمية اتباع النصائح والتوجيهات والارشادات الموجهه والمعمول بها من قبل المختصين في وزارة الصحة العامة والسكان وكذلك منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار.

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وشدد الرئيس، على ضرورة اضطلاع الحكومة واجهزتها التنفيذية المختلفة بواجباتها بدعم من الاشقاء في المملكة العربية بتقديم كافة الاحتياجات.

 

وقال رئيس الجمهورية"سنتجاوز جميعاً والعالم من حولنا هذه الجائحة ليعود الامن والسلام والطمأنينه والاستقرار المنشود".

 

من جانبه عبر المحافظ البحسني، عن سروره بهذا الاتصال لاطمئنان فخامة الرئيس على اوضاع المحافظة كغيرها من محافظات الجمهورية..واضعاً فخامته امام الجهود المبذولة والاجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات هذه الجائحة التي ولله الحمد لازالت بلادنا بعيدة من اخطارها باستثناء حالة اليوم التي تم رصدها واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة في معالجتها وعدم تأثير انتشارها..مشيدا بوعي المواطنين الكفيل بتجاوز هذا الخطب العارض.

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