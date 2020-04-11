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وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

أعلن بر الصين الرئيسي اليوم السبت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن 42 حالة قبل يوم.

 

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وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة كورونا لم تظهر عليها أعراض بتراجع عن 47 حالة في اليوم السابق.

 

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة إلى 3339 حالة.

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