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كوريا الجنوبية تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد(كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10480 حالة.

 

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وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

 

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 211 ، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

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