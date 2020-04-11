أطفال "الأمل" ضد "كورونا".. شاهد ماذا قالوا

السبت 11 أبريل 2020

قدم أطفال مركز الامل لحقوق المرأة والطفل التابع لمؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية، بالمكلا عملا انسانيا؛ لتوعية المجتمع بإتخاذ الإجراءات الإحترازية ضد جائحة كورونا التي عصفت بالعالم.



ويتحدث أطفال مركز الأمل - مخاطبين الكبار والصغار - عن التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون الإصابة بالوباء المستجد (كوفيد - 19 ) الذي لم يصل الأراضي اليمنية حتى الآن بفضل الله، مؤكدين أن أفضل السبل الكفيلة لتجنب الفيروس هي البقاء في المنزل هذه الفترة.

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جدير بالذكر أن هذا العمل الإنساني يأتي في إطار الحملات التوعوية شد فيروس كورونا، من فكرة الأستاذة "ريم سعيد الكلدي"، ومونتاج المحامية "ميساء محمد بن غانم"، وإشراف مركز الأمل لحقوق المرأة والطفل بالمكلا بساحل حضرموت