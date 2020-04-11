شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تفشل محاولات حوثية لزرع ألغام وعبوات ناسفة في حزم الجوف والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020 أكدت مصادر ميدانية، أن القوات الحكومية اليمنية أفشلت محاولة مليشيات الحوثي لزرع ألغام وعبوات متفجّرة في مناطق شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

Advertisements وأكدت المصادر، أن ذلك يأتي في إطار مساعي المليشيا لاستغلالها وقف إطلاق النار فتقوم بحفر الخنادق وبناء التحصينات وزراعة الألغام. وكانت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من استعادة معسكر اللبنات الاستراتيجي، الأربعاء، بشكل كامل وتطهير عدد من المواقع والجبال في مناطق اللبنات العليا والسفلى، إضافة إلى إحراز تقدم كبير في سلسلة جبال الندر وصولاً إلى جبال الجدفر والأقشع والبرش

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