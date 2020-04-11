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ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في البحرين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا في البحرين والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 12 حالة وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

 

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وأضافت الوزارة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع مخالطيهم وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.

 

 

وتابعت أن الإصابات الجديدة بين العمال الوافدين وتم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم في عدد من المناطق، وتبين عدم مغادرتهم أماكن سكنهم ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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