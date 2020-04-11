بيل غيتس يتوقع موعد توفر علاج كورونا

توقع الملياردير الأميركي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، أن تكون بعض العقاقير العلاجية للمصابين بفايروس كورونا متوفرة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.
وكان خبير الأمراض المعدية في البيت الأبيض، آنتوني فاوتشي قال، الجمعة، إنه "لو كانت العودة إلى الوضع الطبيعي تعني التصرف كما لو لم يكن هناك معضلة تسبب بها فيروس كورونا، لا أتوقع أن يحصل هذا حتى نصل إلى الوضع الذي يمكننا من حماية الناس بشكل كامل (مع لقاح)".
لكن غيتس كان أكثر تفاؤلاً في ما يخص العلاج، وتوقع أن "تكون بعض العقاقير العلاجية متوافرة خلال 3-6 أشهر"، بحسب "الحرة".
وكان غيتس قد حذر في مؤتمر عام 2015 من أنه "إذا كان أي شيء سيقتل 10 ملايين شخص، فمن المرجح أن يكون فايروساً شديد العدوى وليس حرباً"، متصورا سيناريو لا يختلف كثيرا عن السيناريو الذي يواجهه العالم الآن.
وقدر مؤسس مايكروسوفت أن وباء عالمياً كهذا قد يكلف الأسواق العالمية حوالي 3 تريليون دولار في الوقت الذي حذر فيه بنك التنمية الآسيوي من أن الخسائر العالمية قد تصل إلى 4.1 تريليون دولار.
وكان غيتس قد توقع، في دردشة حية على موقع لينكد أن، الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تكون قادرة على تخفيف حدة تدابير التباعد الاجتماعي حتى نهاية ايار المقبل.
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