صحة النجف تعلق على تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا

اصدرت دائرة صحة النجف، السبت، بيانا بعد تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن للمواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف بتسجيل ( 2 ) اصابتين جديدتين بفايروس كورونا لهذا اليوم السبت وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء (107) فحصا مختبريا".

واضافت ان "الاصابات موزعة على النحو التالي:-

- حالة واحدة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في / حي المكرمة

- حالة واحدة ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في / النجف – حي ميسان

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وتابعت "بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي : -

259 حالة مؤكدة

123 شفاء

5 حالات وفاة

واكدت "اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم واستمرارها وبكافة ملاكتها وعلى مدار الساعة في فحص وتشخيص الحالات المرضية وتقديم جميع الخدمات الصحية للمصابين والملامسين"، داعية "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".