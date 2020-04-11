13 طريقة لتحسين التركيز عند الأطفال

اجلسي بعيداً عن طفلك، ولاحظيه عندما يلعب أو يتحدث أو يقرأ كتاباً. اقرئي تعابيره وحاولي أن تفهمي ما يحمل اهتمامه.تحدثي إلى معلمه للإرشاد. بما أن المدرس يعمل بشكل وثيق مع الطفل، فيجب أن يكون قادراً على إعطائك بعض المدخلات المفيدة.يواجه بعض الأطفال صعوبة كبيرة في تصفية الضوضاء، لذلك، امنحي طفلك الأجواء المناسبة للتركيز، إذا كان طفلك يقوم ببعض النشاطات، فلا تتحدثي مع شخص أو تشغلي التلفاز أثناء دراسته، بصفتك أحد الوالدين، ضعي مثالاً لطفلك. احصلي على «وقت هادئ» عندما تقرئين كتاباً أو تمارسين نشاطاً أثناء دراسة طفلك. وذلك سيشجعهم على أداء عملهم بشكل أفضل.

3. تقليل وقت الشاشة

بدلاً من إعطاء طفلك ألعاباً إلكترونية، للعب بها، امنحيه ألعاباً جسدية تقليدية، اشتري له أشياءَ تدفع بالإبداع والتفكير أثناء الاستمتاع.

خصصي ساعة معينة لوقت شاشة طفلك اليومية عندما يمكنهم مشاهدة التلفزيون أو الإنترنت، بهذه الطريقة، سيبقى وقت الشاشة تحت السيطرة.

اضربي مثالاً وشاهدي تلفزيوناً أقل واحذري من مقدار الوقت الذي تستخدمين فيه الأجهزة المحمولة أمام طفلك.

4 . تحديد الأهداف

يجب أن تكون الأهداف قابلة للتحقيق، يقسم وقت دراستهم إلى فئات مختلفة، قومي بإعداد جدول زمني لجميع أنشطتها مثل وقت اللعب أو وقت الدراسة أو غيرها من الاهتمامات الخاصة، يمكن أن يكون الاستخدام الحكيم للمكافآت المادية عند الانتهاء من مجموعة محددة من المهام في أسبوع أو شهر بمثابة حافز.

5. إعطاء المسؤوليات اليومية

يمكن أن تساعد المهام اليومية البسيطة التي، تطلب النظام في تحسين الانتباه، اعتماداً على عمر طفلك، وزعي المسؤوليات مثل إعداد الطاولة، وصنع شطيرة معك، وفرز الخزانة وما شابه إذا كان لديك مجموعة من الكتب، فاطلبي من طفلك ترتيبها حسب الترتيب الأبجدي.

قومي بتغيير المهام بشكل منتظم؛ حتى لا يفقد طفلك اهتمامه.

6. تقسيم المهام الأكبر إلى مهام أصغر

في بعض الأحيان يكون القيام بمهمة دفعة واحدة أمراً مربكاً للأطفال، يصبح من الأسهل عليهم عندما تنقسم المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً أو المهام الصعبة إلى مهام أصغر، لا يشعر الطفل بالعبء عندما يفعل شيئاً يستغرق وقتاً أقل. إذا كانوا يقرأون فصلاً ويبدون ضائعين، فاطلبي منهم قراءته في صفحات أو فقرات صغيرة.

7. تقديرهم ومكافأتهم

يجب أن يشعر الأطفال بالدوافع أثناء القيام بمهمة، إنهم بحاجة إلى الشعور بالإنجاز عندما يكملون المهمة. وهذا يساعد الأطفال على الحفاظ على التحفيز والتركيز على الأداء بشكل أفضل، عندما ترين طفلك يتحسن ويفعل الأشياء بشكل أفضل، امدحيه.

8. خذي المساعدة من مرشد المدرسة

اطلبي المساعدة من مستشاري المدرسة. تحققي مما إذا كانت مدرسة طفلك يمكنها تعليم طفلك تحسين تركيزه قبل المدرسة وبعدها. يمكنك أيضاً الانضمام إلى الفصول الدراسية للحصول على تجربة مباشرة.

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9. الحصول على تقييم مهني

احجزي موعداً مع الطبيب أو المعالج لتقييم المشكلة، يمكن أن يساعدك التحدث مع طبيب في فهم الصعوبات التي يواجهها طفلك باهتمام، ويوجهك في اتجاه الحلول.

10. حافظي على نشاطه البدني

تظهر الأبحاث أن الأنشطة البدنية، مثل الجري وركوب الدراجات ولعب كرة القدم، وما إلى ذلك، ليست جيدة فقط لأجسامهم ولكن أيضاً لعقولهم، فهي تساعد الأطفال على التركيز بشكل أفضل.

11. ممارسة تمارين التنفس البسيطة

كمية كافية من الأكسجين تساعد الدماغ على العمل بشكل صحيح. لذلك، اجعلي طفلك يقوم ببعض تمارين التنفس البسيطة، مارسا التمارين معاً، يمكن ممارسة تمرين التنفس في غرفة، بالقرب من النافذة، على الشرفة أو في الحديقة، اطلبي من طفلك الاستلقاء على ظهره ووضع لعبة على البطن. الآن اطلبي منهم أن يتنفسوا بعمق ويرفعوا اللعبة إلى أعلى مستوى ممكن دون لمسها. إذا تحركت اللعبة عالياً، فهذا يعني أن الرئتين تمتلئان بالهواء.

12. جربي بعض اليوغا المعززة للتركيز

يمكنك تجربة العديد من وضعيات اليوغا ،التي تساعد في تحسين التركيز الكلي لدى الأطفال. كما أنها تحسن من الوضعية وتخفف من التوتر وتريح الطفل.

13. استخدمي الأنشطة الممتعة لجعله يركز

سوف ينتبه طفلك عندما يبعث الموضوع المرح، اقضي وقت الفراغ وعطلات نهاية الأسبوع في لعب ألعاب تركيز مليئة بالمرح للأطفال.

يمكنك توزيع بعض أوراق التلوين ليعمل عليها طفلك.

