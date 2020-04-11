حددت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت، أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة من الثالثة وحتى الخامسة عصراً من كل يوم.
وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه تقرر "تحديد أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة في محافظة واسط من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة من كل يوم".
ودعت الخلية، إلى "مراجعة الأطباء في الحالات الضرورية فقط وتأجيل الحالات(الباردة) قدر الإمكان إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا وتجنب التجمع في مكان واحد"، مشيرةً إلى ضرورة "تقليص عدد المرافقين أثناء زيارة العيادات الطبية حفاظا على سلامة الجميع".
وكانت خلية الأزمة في واسط قررت، في وقت سابق، إغلاق جميع العيادات الطبية الخاصة في المحافظة.
ودعت الخلية، إلى "مراجعة الأطباء في الحالات الضرورية فقط وتأجيل الحالات(الباردة) قدر الإمكان إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا وتجنب التجمع في مكان واحد"، مشيرةً إلى ضرورة "تقليص عدد المرافقين أثناء زيارة العيادات الطبية حفاظا على سلامة الجميع".
وكانت خلية الأزمة في واسط قررت، في وقت سابق، إغلاق جميع العيادات الطبية الخاصة في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر واسط تحدد أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.