واسط تحدد أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة

وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه تقرر "تحديد أوقات عمل العيادات الطبية الخاصة في محافظة واسط من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة من كل يوم".

ودعت الخلية، إلى "مراجعة الأطباء في الحالات الضرورية فقط وتأجيل الحالات(الباردة) قدر الإمكان إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا وتجنب التجمع في مكان واحد"، مشيرةً إلى ضرورة "تقليص عدد المرافقين أثناء زيارة العيادات الطبية حفاظا على سلامة الجميع".



وكانت خلية الأزمة في واسط قررت، في وقت سابق، إغلاق جميع العيادات الطبية الخاصة في المحافظة.