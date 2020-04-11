تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختربي لهما وكانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".