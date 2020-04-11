شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن بر الصين الرئيسي اليوم السبت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 42 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن 42 حالة قبل يوم.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إنه تم أيضا الإبلاغ عن 34 حالة كورونا لم تظهر عليها أعراض بتراجع عن 47 حالة في اليوم السابق.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 81953 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة إلى 3339 حالة.