شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تميم من أرسل المساعدات الطبية التي قدَّمها أردوغان لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية، عن إرسال تميم بن حمد مساعدات طبية إلى تركيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسالها إلى إسرائيل في صفقة تثبت عملهم لصالح إسرائيل واستغلالهم للقضية الفلسطينية ولدماء الشعب الفلسطيني.



كما أكدت المصادر، أن تميم لجأ إلى الصين لاستيراد مستلزمات طبية تتضمن 4 ملايين قناع طبي و640 ألف مطهر، جاء بهدف إرسالها إلى تركيا وإسرائيل؛ لدعمهما في مواجهة الوباء، رغم شكوى الأطباء بندرتها ونقص كامل بالموارد الطبية داخل الدوحة، ومعاناة المستشفيات من نقص الكمامات وأدوات التعقيم بالدوحة، وضعف الإجراءات الاحترازية التي أسهمت بتفشي المرض بالدوحة، والتي حوَّلت الدوحة لبؤرة للفيروس القاتل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تميم من أرسل المساعدات الطبية التي قدَّمها أردوغان لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.