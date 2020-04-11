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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعتزم فرض عقوبات على التأشيرات للدول التي ترفض إعادة رعاياها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير معقول قبول المبعدين من الولايات المتحدة.
وأشار ترامب في مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة وضرورة ضمان "إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم".
وعلى بومبيو أن" يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات" خلال سبعة أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات "اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة".
ولم يحدد الأمر اسم أي دولة.
وطبقت إدارة ترامب قواعد جديدة للحدود في 21 مارس مشيرة إلى جائحة كورونا.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أنه بموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون اجراءات الهجرة المعتادة. وبشكل عام، طرد مسؤولو الحدود الأمريكيون نحو سبعة آلاف مهاجر إلى المكسيك منذ بدء سريان الإجراءات الجديدة.
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