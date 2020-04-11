الأرجنتين تمدد إجراءات العزل العام جراء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، السبت، في كلمة عبر التلفزيون إنه سيتم تمديد إجراءات العزل العام التي تم فرضها كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا في المدن الرئيسية.



ولم يحدد فرنانديز موعد رفع تلك الإجراءات التي فرضت لأول مرة في 20 مارس/آذار، وقال إن بقاء الأرجنتينيين في منازلهم ساعد في الحد من معدل الإصابات الجديدة.

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وأمس الجمعة، ناشد فرنانديز الجميع باستعادة "التضامن" لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن "العالم بعد الوباء سيكون مكانا آخر".

وقال فرنانديز، في تصريحات نقلتها صحيفة "أوروبا بريس"، إنه بعد الوباء "سيكون العالم مكانا آخر، أعتقد أن ما نعيش فيه هو وقت للتأمل في فترة ما بعد الحداثة التي أقنعت الجميع بأن الفردية والنجاح يعنيان كسب المال".

وأضاف: "ربما سيتعلم العالم كيف تكون المضاربات المالية سريعة الزوال، وكيف ينهار كل شيء في لحظة عندما يظهر هذا الفيروس على المشهد، ويودي بحياة الآلاف وملايين الدولارات. كل شيء سريع الزوال".