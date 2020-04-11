مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة عبرت مضيق تايوان تزامنا مع تدريبات صينية

أعلنت القوات البحرية الأميركية والتايوانية أنّ "مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية مزوّدة بصواريخ موجّهة، عَبَرت مضيق تايوان الحساّس"، في اليوم نفسه الّذي قامت فيه طائرات صينيّة مقاتلة بتدريبات في مياه قريبة من تايوان.
ولفتت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إلى أنّ "قواتها المسلّحة راقبت المدمّرة لدى عبورها مضيق تايوان"، مشيرةً إلى أنّ "المدمّرة في مهمّة عادية".
وقد ذكرت تايوان في وقت سابق أنّ طائرات صينية قاذفة من طراز "إتش-6" وطائرات مقاتلة من طراز "جي-11"، قامت من جديد بتدريبات فوق المياه الواقعة جنوب غربها؛ وقد تابعها سلاح الجو التايواني عن كثب.
وكانت قد أثارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضب الصين الّتي تَعتبر تايوان إقليمًا تابعًا لها، من خلال تعزيز دعمها لتايوان مثل زيادة مبيعات السلاح والدوريات الأميركية بالقرب منها، وزيارة نائب رئيسة تايوان المنتخبة وليام لاي لواشنطن في شباط الماضي.
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