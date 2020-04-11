الرئيس البرازيلي لا يصدق بكورونا ويزور مستشفى بلا كمامة

زار الرئيس ​البرازيل​ي ​جاير بولسونارو​، الذي يعرب علانية عن انعدام الثقة في التصريحات حول مخاطر ​فيروس كورونا​ والحاجة إلى مسافة اجتماعية، ​مستشفى​ في البرازيل دون ارتداء كمامة وصافح الناس. وأعلنت عن زيارته قناة Globo1.

وزار الرئيس مستشفى ​وزارة الدفاع​، ثم ذهب إلى صيدلية في جنوب غرب المدينة وإلى مبنى سكني. ويظهر في الصور، كيف لمس وجهه بيده بدون قفاز، ولم يكن هناك كمامة على وجهه، وصافح الناس. في الطريق، توقف الرئيس، وتحدث مع الناس، والتقطوا الصور معه. البعض كان متفق معه وصفق له، وهتف آخرون اللعنات.

وقرر رئيس البرازيل زيارة الأحياء التجارية والسكنية في العاصمة، على الرغم من أن المدينة أدخلت نظامًا للعزل الذاتي تم توصية الناس بعدم الخروج من المنازل. كما لم يكن لدى حراس بولسونارو كمامات.

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وبحسب تقارير إعلامية، فقد انتهك الرئيس البرازيلي توصيات الأطباء بشأن المسافة والعزلة الذاتية للمرة الثانية خلال يومين. في اليوم السابق، كان يتجول في المدينة بدون كمامة وقفازات، وذهب إلى المخبز، والتقط الصور وعانق الناس.

وشكك بولسونارو في السابق في جدوى الحجر الصحي بسبب الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من تسجيل 18397 حالة مؤكدة من في البرازيل.