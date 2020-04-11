رئيس البنك الدولي: واثق من إحراز تقدم بمسألة دعوتنا لتخفيف أعباء الديون

لفت رئيس "​البنك الدولي​" ديفيد مالباس، إلى "أنّه واثق من إحراز تقدّم بشأن دعوته المشتركة مع "​صندوق النقد الدولي​"، لتعليق موقّت في سداد الدول الأكثر فقرًا في العالم لديونها الثنائيّة الرسميّة".

وأوضح في تصريح، أنّ "هذا الإقتراح سيناقشه هذا الأسبوع المسؤولون الماليّون من كلّ من "​مجموعة السبع​" و"​مجموعة العشرين​"، متوقّعًا "حصولها على موافقة واسعة من قِبل لجنة التنمية المشتركة بين "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي". وركّز على أنّ "فقراء العالم يتطلّعون لأن يظهر ​المجتمع الدولي​ قيادةً حاسمةً بشأن تخفيف الديون، وأنا واثق من إحراز تقدّم".

وكان قد أصدر "البنك الدولي" و"صندوق النقد" في البداية دعوتهما لتخفيف أعباء الديون في 25 آذار الماضي. وحصلت المبادرة على تأييد خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك من معهد التمويل الدولي، وهي جماعة تمثّل أكثر من 450 مصرفًا عالميًّا وصناديق تحوط ومؤسّسات ماليّة أُخرى.

ويدعو الإقتراح، ​الصين​ والدائنين الكبار الآخرين إلى تعليق دفع دول مؤسسة التنمية الدولية الديون ابتداء من أوّل أيار، وتخصيص موارد لها للتصدّي لجائحة "​كورونا​". وتضمّ دول المؤسسة ربع سكان العالم وثلثي سكان العالم الّذين يعيشون في فقر مدقع.